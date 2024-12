5 aspectos fundamentales para encontrar la libertad financiera

Las personas asalariadas buscan el retiro, los jóvenes buscan el retiro, pero todos quieren una vida millonaria. Hoy en día se habla de un movimiento con el acrónimo FIRE (Financial Independence Retire Early) en donde los jóvenes aprenden técnicas de vida para ahorrar hasta un 50% de sus ingresos, lo cual es una demostración activa de que si se puede cultivar una cultura del ahorro y la inversión , pero ¿cuánto de esto se vuelve un mito para más del 80% de la población que vive del siguiente pago?

¿Es usted uno de los que odia trabajar? ¿No le gusta progresar? ¿Tener una vida mínimamente organizada justifica el esfuerzo? Por más que tratemos de verlo desde cualquier punto, hablamos de libertad financiera desde una perspectiva de no trabajar, pero no lo vemos en función de un estilo de vida, que se construye a lo largo de ella.

Todas las personas en algún momento sueñan con retirarse, la pregunta que yo me hago es ¿retirarse de qué o de dónde? ¿Cuál es la razón que mueve a la gente al retiro? Muchas preguntas pueden salir de este tema como:

El sueño de ser financieramente independiente, es más una estrategia, que trabajo duro; es mover las fichas de ajedrez sabiendo cuál tenemos que sacrificar en qué momento y que todo requiere tiempo. Es un tema más de filosofía de vida, como lo demuestra este grupo de jóvenes "FIRE", que rompe los paradigmas mostrando una verdad realizable y que no se ajusta a los parámetros que nos enseñaron nuestros padres (a la gran mayoría de nosotros).

No me gustaría más que poder pretender que las cosas fueran más simples, pero en lugar de eso la evolución y el hambre por conseguir los resultados nos hacen mejores, algo así como la evolución, pero en este caso es mental, de principio y valores propios, ese marco de referencia que en muchos casos pasamos por encima, pero que si no buscáramos una recompensa inmediata o una respuesta fácil, entenderíamos que es en realidad lo que nos mueve a cada uno desde la intuición y la inspiración, amarrando sueños con metas.