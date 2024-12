Pero alguien que no es famoso puede también obtener ganancias por Instagram, ofreciendo sus productos y servicios. Yo mismo me puse en la tarea de mejorar mi cuenta y aprender de los mejores. Usé mi cuenta para aumentarla en menos de seis meses de 60.000 a 579.000 seguidores y les aseguro que sin ser un famoso, puedo generar ingresos a través de mis ventas diarias por varias decenas de miles de dólares.

Hace poco menos de una década, Instagram fue comprada por Facebook por una suma que hoy puede parecer poca, hablo de apenas US$1.000 millones, o como dirían los gringos, un billón de dólares. Ahora, Instagram genera alrededor de US$ 14.000 millones y es la principal fuente de ingresos para famosos como Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner o Kim Kardashian, por solo hablar de los más exitosos.

Instagram tiene más de 1.200 millones de usuarios y esto es un maravilloso potencial para explotar en Colombia, que ocupa el puesto 20 entre los países con más penetración de las redes sociales, según un ránking de Wearesocial y Hootsuite, y es el segundo país del mundo donde las personas pasan más tiempo conectadas a sus redes sociales: 3,45 horas al día en promedio, según GlobalWebIndex.

Pero casi cuatro horas diarias en redes es muy poco en realidad para la cantidad de información que hay en Internet, noticias, memes, videos graciosos, leer sobre los famosos o ver el último video de Maluma. Una persona que llega a Instagram, si no se le engancha en los primeros 2 segundos, se fue a otra cuenta, abandonó el perfil de tu negocio o tu marca y será tal vez una oportunidad desperdiciada.

Por eso más que nunca, la Bio de tu perfil de Instagram tiene que ser lo más ganadora. En ese espacio de 150 palabras debes atraer el interés de un seguidor, convencerlo de dejarte un like, que te empiece a seguir y eso se logra con estas 5 recomendaciones generales.

1. Elegir con cuidado el nombre

El recorrido de Instagram de un usuario empieza por el nombre (¿quién eres?), los seguidores (¿te siguen, cuántos, eres influyente?) y termina en las publicaciones dentro de la cuenta.

El nombre de la cuenta es súper importante para construir la marca en tu perfil de Instagram. Tiene que ser claro y preciso, no demasiado largo y que sea una mezcla de lo que estás ofreciendo o vendiendo. Si tienes un comercio, el nombre de la cuenta tiene que estar relacionado al sector al que se dedica o el producto que vende.

Si no estás vendiendo nada, se puede usar el nombre y apellido, intenta no utilizar números o caracteres especiales, porque eso puede confundir. Por ejemplo, mi cuenta de Instagram es @AndresInstaTV, fácil de recordar, por mi nombre y dice claramente en qué negocio me muevo, en Instagram.

2. La imagen es clave

La foto de Instagram tiene que ser una donde aparezcas solo o sola. Sin mostrarte en reuniones familiares, o un paseo con los amigos. Debe ser algo que demuestre tu personalidad o que esté acorde al público al cual deseas ofrecer tus contenidos. Si son empresarios, algo formal. Si quieres ingresar en las ventas, en los viajes o los negocios, hay que poner fotos que representen algo de esos mundos. Tiene que ser una foto de alta calidad.

3. Aprovecha las 150 palabras

En un espacio tan corto una persona debe aprovechar al máximo cada palabra y contar exactamente a qué se dedica y por qué alguien debería empezar a seguirlo. Por ejemplo, yo pongo que inicié desde mi celular un negocio en Instagram que vende varios miles de dólares. Ya está, un cliente potencial sabe que me puede contratar para vender sus productos en Instagram.

Además, hay que pensar en tres cosas que son características. Recomiendo que usen palabras como ‘Viajes, negocios, estilo de vida’, para resumir qué contenido encontrará una persona en tu perfil de Instagram.

La bio debe tener también un link al sitio web de negocio. Si no hay, puedes hacer un llamado a otros perfiles en redes sociales como un canal de Youtube, el perfil de LinkedIn o Twitter para que te sigan. Los tags también sin importantes por ejemplo si está en una ciudad capital puede usar #NewYork #París #Bogota. Eso ubicará a las personas que deseen volverse tus contactos.

4. Aprovechar las historias destacadas

Los ‘highlights’ o publicaciones destacas son un buen espacio para mostrar qué ocurre en su día a día cuando estás más ‘relax’. Es como el detrás de cámaras para que los seguidores sepan qué rutina tiene, cómo se informa, con quién conversas.