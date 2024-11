Durante el primer trimestre del año, sus ingresos ascendieron a los 2,8 billones de pesos, y las utilidades, a 5.600 millones. Con esto continuó el buen desempeño que llevó a que el año pasado alcanzara 7,9 billones en ingresos operacionales y utilidades de 12.000 millones de pesos. A pesar de sus altos ingresos, este negocio tiene bajos márgenes, dado que el costo médico alcanza alrededor de 95 por ciento del total de los ingresos y los gastos operacionales, casi otro 5 por ciento.

En otros países, buena parte de la población estaría desatendida en esta coyuntura, dice Cardona. Anticipa que Colombia valorará más el modelo de aseguramiento en la pospandemia, porque ha demostrado su fortaleza para responder.

Dos lecciones destaca de esta crisis: las políticas públicas en materia de salud deben tener el apoyo de los expertos; y es fundamental que todo el sistema tenga clara su corresponsabilidad.

Debido a que Nueva EPS trabaja en el 100 por ciento del territorio, advierte que la crisis también evidenció las grandes diferencias en materia de infraestructura, servicios de salud y capacidades institucionales entre las distintas regiones. Por eso será necesario buscar mayor equilibrio y equidad en el ámbito regional.

Lo que planearon desarrollar en virtualidad en tres años ahora lo harán en uno, dice José Fernando Cardona, Presidente de Nueva EPS.

Las empresas del sector tienen el desafío de seguir desarrollando el modelo de atención. Para ello deben articular, a partir de la tecnología, la integración con los prestadores, la profundización del conocimiento de los usuarios a fin de realizar actuaciones preventivas y anticipadas, así como los servicios ambulatorios y domiciliarios. “La integración y lo digital son el ya y el ahora”, asegura.

La participación de canales no presenciales pasó del 67,7 por ciento en 2018 a 71,5 por ciento en 2019, un incremento de 3,8 puntos porcentuales. Pero esta contingencia acelerará el cambio. Para eso será fundamental que los trabajadores desarrollen nuevas habilidades. Mucha gente acepta la atención a distancia por la coyuntura actual, pero para generar la cercanía, certeza y confianza que busca el usuario habrá que garantizar una comunicación adecuada, entre otras habilidades.

Mientras generan estas capacidades, muchos otros cambios que están adoptando llegaron para quedarse. Por ejemplo, pasar de la fórmula de trabajo en casa para responder con un verdadero teletrabajo más eficiente. Por lo menos entre el 30 y el 50 por ciento de los empleados en Nueva EPS podrían tener la posibilidad del teletrabajo, dice Cardona.

Esto, por supuesto, no significa atender todas las urgencias a domicilio, pero podrá generar una dinámica de monitoreo que haga que las enfermedades no se compliquen y los pacientes no tengan que ir a urgencias. En el sector salud muchos trabajos son necesariamente presenciales, como los promotores de salud que van a las casas. En el futuro, con el arribo del internet de las cosas y el aumento de los dispositivos en casa, monitorear poblaciones, como los hipertensos, no será tan costoso.