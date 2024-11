Cómo construir su hoja de vida si no tiene experiencia

A pesar de la pandemia, la generación de empleo en el país aún se mantiene vigente y diversas empresas presentan diariamente convocatorias laborales en medio de la reactivación.

Sin embargo, gran parte de estas ofertas suele requerir de experiencia laboral mínima y es el eterno debate al que se enfrentan los recién egresados e incluso los bachilleres que buscan tener un ingreso mientras realizan sus estudios universitarios.

Pero, de acuerdo con la firma de reclutamiento de personal The Bonding, no tener experiencia laboral no es una característica para no conseguir empleo y parte del éxito de conseguir una plaza tiene que ver con la hoja de vida.

Para el director de The Bonding, Joaquín Jiménez, si una persona no tiene experiencia laboral puede utilizar los logros conseguidos en experiencias previas como en el colegio o la universidad.

“Por eso es importante incluirlas en el CV (emisora del colegio, participación en una investigación, actividades extracurriculares, etc.) pues estas desarrollan destrezas que los reclutadores pueden estar buscando para determinada vacante”, afirmó Jiménez.