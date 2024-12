El gobierno colombiano ha ido anunciando su estrategia para enfrentar la situación. Las prioridades están claras. Por una parte, garantizar los recursos y la infraestructura para la salud, evitar que el sistema colapse y asegurar la atención a los más pobres y vulnerables. Es decir, la población que vive en medio de la informalidad en las calles, hoy vacías y silenciosas. Por otra, usar los instrumentos disponibles para salvar los empleos y mantener la capacidad productiva, aún en semanas de confinamiento y cuarentena. Y tratar, en lo posible, de proteger la sostenibilidad fiscal, en un escenario de poco margen de maniobra donde los recursos serán siempre escasos.

Tras declarar la emergencia social y económica, el Gobierno sacó la artillería. Creó el Fondo de Mitigación de la Emergencia, con recursos provenientes del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) y el Fondo de Ahorro y Estabilización, por un valor superior a los $15 billones. Además, dio garantías a préstamos para las pequeñas, medianas y grandes empresas para que puedan seguir operando en medio de un mercado contraído.

Tiene otras movidas por hacer, como ir por recursos de la banca multilateral, como el BID o el FMI –con este último hay una línea de crédito flexible por US$11.000 millones–. Y también hacer una emisión monetaria. No es muy ortodoxa, pero una coyuntura extraordinaria va a requerir medidas extraordinarias. Muchos economistas –incluidos varios ortodoxos– no descartan que el Banco de la República deba otorgarle un crédito al gobierno central. En este momento la plata no debe faltar para mitigar los choques.

Pero tampoco es la hora de los populismos. Hay que ver soluciones ‘por fuera de la caja’ y bajarle a la ortodoxia: es mejor equivocarse por exceso que por defecto. Tampoco puede servir esta coyuntura para arreciar las críticas contra el sector empresarial o el financiero que tratan de mantener los mercados activos en medio del confinamiento. Impulsar la costumbre de no pagar las deudas, incluyendo la pública, o los servicios, no es una buena salida, en un momento crítico donde no puede faltar la luz, el agua ni las telecomunicaciones.

Hoy, el problema de la estrategia no es macro sino micro. Los decretos y normas que ha expedido le dan el manejo que requiere el Gobierno, así como los mecanismos para buscar los recursos. Sin embargo, el gran desafío está en la ejecución, en que la ayuda llegue a los vulnerables, ese grupo que salió de la pobreza pero no ha llegado a la clase media. Representan casi 30% de la población y podrían ser los más afectados en esta crisis, pues los convertiría de nuevo en pobres. Hay que evitar que esto suceda.