“Desde el primer semestre del año anterior, los delitos informáticos se incrementaron un 59%, pasando de 10.871 denuncias formales a 17.211 en 2020”, aseguró el jefe del Centro Cibernético Policial, Luis Fernando Atuesta, durante una rueda de prensa realizada este viernes de forma articulada con Asobancaria.

El experto insistió en la importancia de que los usuarios no respondan mensajes o llamadas sospechosas, ni abran enlaces o archivos adjuntos que no han solicitado. Además, hizo énfasis en no comprar productos en línea que aparentemente estén agotados en cualquier otro lugar, ni compartir información detallada de las tarjetas bancarias o información financiera personal.

Atuesta también señaló que tampoco es conveniente enviar dinero por adelantado a personas que no sean conocidas, como tampoco hacer donaciones benéficas sin verificar la autenticidad del solicitante.

Según datos del Centro Cibernético de la Policía Nacional, los delitos que más se presentan en el país son el hurto por medios informáticos o semejantes, con 6.650 denuncias reportadas este año. En segundo lugar, están las violaciones de datos personales con 2.943 casos, el acceso abusivo a un sistema informático con 2.870 denuncias, la suplantación de sitios web con 2.103 y la transferencia no consentida de activos con 1.385 reportes.

Además, de acuerdo con el Centro Cibernético, el mayor incremento en este tipo de delitos se ha evidenciado en la suplantación de sitios web con un 364%, es decir, la implementación de portales falsos para apoderarse de información bancaria de los usuarios.

Entre tanto, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, afirmó durante la rueda de prensa que, desde el comienzo del aislamiento preventivo derivado de la pandemia, han disminuido las operaciones en oficinas y sucursales de entidades financieras y han aumentado las transacciones en los canales no presenciales como banca móvil y los portales bancarios.

“El mayor uso de canales digitales y las restricciones a la movilidad ha tenido como consecuencia la disminución de un 40% de fraudes en canales físicos como oficinas o cajeros respecto al año pasado. Sin embargo, por el otro lado, hemos empezado a ver un aumento en los fraudes a través de medio virtuales de 18% frente al 2019”, complementó Castro.

“Los bancos hemos combatido este fenómeno con mecanismos de seguridad y herramientas de autenticación, tanto a nivel interno como a nivel externo, de cara a los usuarios financieros”, dijo el presidente de Asobancaria, quien resaltó que, a pesar de que los ciberdelincuentes han puesto la mira en este tipo de transacciones, este sigue siendo un medio seguro para los usuarios si se toman las precauciones debidas.

“La banca colombiana ha venido trabajando fuertemente para que de cada 100.000 pesos tranzados en canales virtuales, solo 3,6 pesos sean objeto de reclamación por posible fraude”, concluyó el vicepresidente técnico de Asobancaria, Alejandro Vera, sobre el esfuerzo que ha hecho la entidad para avanzar en inversión en tecnología, infraestructura, capital humano capacitado y articulación entre entidades públicas o privadas para compartir información que permita contrarrestar los ataques cibernéticos.

Recomendaciones en el hogar

El jefe del Centro Cibernético Policial, Luis Fernando Atuesta, complementó la anterior información con algunos consejos focalizados en el comportamiento financiero virtual, que tienen los colombianos desde sus hogares.

Modificar periódicamente la contraseña de la red wifi, instalar antivirus en todos los dispositivos conectados a internet, revisar los permisos de las aplicaciones y eliminar aquellas que no se estén usando fueron algunas de las recomendaciones que todo hogar debería implementar.

Además, hizo énfasis en la importancia de elegir contraseñas robustas y diferenciarlas entre el correo y las redes sociales, como también asegurar todos los dispositivos con contraseñas, PIN o información biométrica.

El experto también recomendó realizar con frecuencia copias de seguridad de los datos personales y revisar la configuración de privacidad de las cuentas en redes sociales para evitar exhibir información privada.

Finalmente, el jefe del Centro Cibernético aseguró que, para compras hechas en línea, es importante acudir a portales confiables y revisar las calificaciones individuales del sitio, usar preferiblemente tarjetas de crédito para una mayor protección, no confiar en ofertas o descuentos sospechosos y hacerle seguimiento a la cuenta bancaria personal para detectar actividades inusuales.