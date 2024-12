Como Franco, otros muertos molestos de la historia reciente ¿Qué hacer con los dictadores?

Del 17 al 29 de diciembre de 2011, también los norcoreanos cancelaron las actividades de su vida diaria para participar en eventos estatales en torno a la muerte del regente supremo Kim Jong-il , padre del actual dictador Kim Jong-un. Quienes no asistieron o no parecieron suficientemente acongojados fueron condenados a trabajos forzados durante seis meses. El cuerpo embalsamado de Kim Jong-il yace en un ataúd de cristal en el Palacio Memorial de Kumsusan. Por supuesto, cada tanto, su hijo hace demostraciones militares en su honor.

No se trata entonces de que no existan los monumentos o los lugares para conocer, estudiar y recordar a los victimarios, como apunta un artículo del diario estadounidense The Atlantic. Se trata en realidad de entender que hay que transformar la intención con la que fueron erigidos esos lugares. Los dictadores no deben recibir pedestales ni flores, dice el columnista del Atlantic, sus cuerpos o mausoleos deben exponerse como un recordatorio “de lo que el Estado es capaz de hacer si se le llena de poder, y de lo que podría seguir haciendo si la gente lo olvida”.

De lo contrario, los Burundú del mundo seguirán paseándose en largas procesiones dentro de ataúdes de plomo, esparciendo su legado fatal, de muerte y autoritarismo, a generaciones sin fin.