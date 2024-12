La más reciente encuesta de Invamer-Gallup registra uno de los mayores niveles de descontento de los últimos tiempos. En esa medición, el 72 por ciento de los colombianos afirma que el país va por mal camino. La falta de credibilidad en las instituciones llegó a su nivel máximo, y la verdad es que pocos creen en el sistema. Esa frustración se vio reflejada en las marchas de final del año pasado, en las que de la noche a la mañana salió a flote una nueva Colombia que no aguanta más.

Paradójicamente, los indicadores van en contravía de esa percepción. Lo que el columnista de The New York Times Nicholas Kristof dijo sobre el progreso del mundo se podría aplicar a Colombia. Los avances que el país ha tenido en el siglo XXI son unos de los más notorios del continente. Haciendo una analogía con la columna de Kristof, los que ven el vaso medio lleno podrían argumentar que 2019 fue el mejor año de la historia del país.

¿Cómo se explica esta contradicción entre las cifras y el negativismo? Hay varias razones. Para comenzar, por más que avancen, las naciones subdesarrolladas –y Colombia en particular– siguen llenas de problemas. En el país la corrupción sigue rampante, la salud no funciona, la educación es muy regular, el desempleo crece y los sueldos no alcanzan. A esto se suma que la gente en general tiene una tendencia a la insatisfacción. Los que no tienen nada quieren tener algo; los que tienen algo quieren más; y los que tienen mucho quieren aún más. A medida que las personas salen de la pobreza y llegan a la clase media aumentan las expectativas, las aspiraciones y los temores de retroceder.