Uno de los problemas que enfrentan los ciudadanos venezolanos que tuvieron que migrar hacia Colombia y otros destinos es enviar remesas para sus familiares que permanecen en su país de origen.

La crisis económica ha hecho prácticamente imposible que por los canales tradicionales se dé un flujo natural de dinero, pues el Estado mantiene un control estricto sobre la oferta de divisas que ya es escasa en el aparato productivo venezolano.

Por eso Simón Chamorro, un joven emprendedor colombo-venezolano, se propuso ofrecer una solución para esta dificultad. Se inventó Valiu, una fintech fundamentada en blockchain que permite hacer giros fáciles, seguros e instantáneos: una persona en Colombia puede adquirir el servicio, gira los recursos a través de la app y en 20 minutos la persona que debe recibirlos, los tendrá disponibles para monetizar en Venezuela.

“La idea surgió de un problema personal mío y de varios amigos que tengo en Colombia: el problema principalmente era enviar dinero a Venezuela. Eso era casi imposible o había que acudir a un mercado negro, informal porque no se puede enviar un swift, no hay un Western Union ya que no existen las empresas tradicionales de remesas”, comentó.

Chamorro tuvo su primera experiencia profesional en una compañía tecnológica de Estados Unidos que le permitió acercarse al mundo del blockchain, que permite el traslado de información de computador a computador (de manera descentralizada) y con tecnología de criptografía. Sobre esta base se consolidó esta fintech.

“Gracias a ello aprendí y vi que la tecnología blockchain es una innovación súper importante para el mundo entero. Aún más para países como Venezuela o Argentina que tienen dificultades para acceder a divisas y por eso son excelente lugar para que las criptomonedas tomen fuerza pronto”, comentó el emprendedor.

Actualmente, Valiu tiene alianzas con pasarelas de pago en Colombia que le permiten poner dinero en 20 minutos de Bogotá a Caracas o cualquier otra ciudad de ese país.

Cuentan con otro servicio: Valiu tiene su propia criptomoneda que tiene el mismo valor de un dólar. Es una billetera digital y cuando un migrante paga en pesos en Colombia, le pasa dinero a su familia al otro lado de la frontera y estas personas pueden mantener los recursos como ahorro para evitar el impacto de la inflación o la devaluación. También pueden monetizarla en cualquier momento. Las transacciones con su criptomoneda no tienen costo. Para el resto de operaciones, la comisión es de 4%.

“Mover dinero no debería tener costo porque al fin de cuentas es un número y ya. Una persona en Colombia paga en Efecty, Baloto o PSE y le llegan bolívares en 20 minutos a sus familiares o criptomonedas que valen lo que el dólar”, comentó.

En total ha prestado el servicio a 28.329 personas en el último año y han hecho transacciones por US$4,25 millones en un total de 207.069 transacciones.

El año pasado lograron conseguir US$1,2 millones en una ronda de financiamiento con recursos de inversionistas de Latinoamérica y Estados Unidos. Esto fue posible en el marco de los programas de la aceleradora Y Combinator.

Para Chamorro, este fue un gran logro, porque “es más difícil entrar a Y Combinator que a Harvard”.

La tecnología blockchain representa una transformación de fondo en los servicios de transferencias de valores por sus niveles de seguridad, su trazabilidad y sus reglas del juego. Esa es una de las fortalezas de las fintech fundadas en esta tecnología.

“El respaldo de esta tecnología es una matemática muy compleja y muy segura, mucho más que cualquier otra forma de guardar y transferir valores”, explicó. Eso va a redundar en economías más seguras. “Es decir, que el dinero que cada persona tiene siempre esté disponible, para que las personas tengan la capacidad de usarlo y de acceder desde donde quieran y que no pierda valor”, aseguró.

Esta fintech busca seguir explorando en otros servicios financieros y espera en los próximos años ofrecer esta clase de portafolio no solo a ciudadanos venezolanos de la diáspora, sino también a cualquier ciudadano de Latinoamérica. Valiu quiere ser una fintech regional.

“Queremos construir una gran red de envío de dinero gratuita e inmediata. Una vez ya estemos en los países nos encantaría ofrecerles servicios financieros a los ciudadanos de cada nación. Queremos darle prosperidad financiera a cualquier persona de nuestros países. Buscamos la unión monetaria estable lo que la hará más competitiva y más fuerte a la región”, finalizó.