¿Cómo eliminar el mal olor de la nevera?

Eliminar el mal olor de la nevera es crucial no solo por la incomodidad que causa, sino también por la importancia de mantener los alimentos frescos y seguros para el consumo. Cuando una nevera comienza a oler mal, generalmente se debe a la acumulación de restos de comida, derrames, o alimentos que han empezado a descomponerse.

La carne de cerdo no debe mantenerse por mucho tiempo descongelada en la nevera. | Foto: Getty Images

1. Identificación de la causa del olor

2. Vaciar y limpiar la nevera

El vinagre blanco no solo es eficaz para eliminar bacterias y desinfectar, sino que también neutraliza los olores persistentes. Humedezca un paño limpio en la solución y limpie todas las superficies interiores de la nevera, incluyendo los estantes, cajones, paredes y la puerta.

3. Eliminación de manchas y residuos

Use un cepillo suave o una esponja no abrasiva para asegurarse de no dañar las superficies de la nevera. Enjuague bien con agua limpia y seque con un paño seco para evitar la formación de moho.