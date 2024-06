La manera en la que se ordenan la despensa y la nevera puede ayudarle a perder peso: “cada cosa en el lugar”

De la misma manera como un espacio organizado en la casa tare paz y y bienestar, la forma como se organizan los alimentos en la cocina le ayudan al cerebro a controlar el impulso de estar comiendo de forma desorganizada o los alimentos que no necesita.

“Soltar y desprendernos de lo que no necesitamos acaba siendo liberador y genera sensación de control y orden mental”,explica la psicóloga Laura Palomares , así, la manera en la que se ordenan la despensa y la nevera ayuda a comer mejor.

“Soltar y desprendernos de lo que no necesitamos acaba siendo liberador y genera sensación de control y orden mental”,explica la psicóloga Laura Palomares. | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

The Home Edit: cada cosa en lugar

Por su parte, la psiconutricionista Itziar Digón confirma la validez de este truco. “La vista tiene un gran poder de influencia sobre nuestro deseo de comer y en nuestras decisiones alimentarias. Con lo cual dejar a la vista alimentos saludables, no solo ayuda a perder peso, sino también a mejorar la salud, cuidar la microbiota… Se pueden aprovechar las frutas de verano, que tienen más colorido, para organizar la nevera y tenerlas a mano. Y no tener a la vista todos los snacks o alimentos que no nos benefician, también nos va a ayudar”.