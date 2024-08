¿Cómo limpiar correctamente los fogones de la estufa sin dañarla?

Los fogones de la estufa, elementos esenciales en la cocina, requieren una limpieza regular para mantener un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. La acumulación de grasa, residuos de alimentos y manchas puede no solo afectar la apariencia estética, sino también reducir la eficiencia y provocar malos olores.

Preparativos iniciales para limpiar una estufa

- Esponja no abrasiva

Procedimiento de limpieza de los fogones de la estufa

Luego, use una esponja no abrasiva o un cepillo de cerdas suaves para frotar las rejillas. Preste especial atención a las áreas con acumulación de grasa y residuos pegados. Enjuague bien con agua limpia y seque con un paño limpio y seco.

El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que ayuda a descomponer la grasa y los residuos sin dañar la superficie. Deje actuar la pasta durante 15-20 minutos. Luego, frote suavemente con una esponja no abrasiva o un cepillo de cerdas suaves. Enjuague con agua limpia y seque con un paño.

Use una esponja no abrasiva para limpiar la superficie, prestando especial atención a las manchas y residuos. Si hay residuos quemados o pegados, puede utilizar una pasta de bicarbonato y agua para tratarlos. Aplique la pasta sobre las manchas, deje actuar durante unos minutos y luego frote suavemente.