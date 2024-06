Consejos para decorar una cocina pequeña y ganar espacio

Los expertos aseguran que uno de los primeros aspectos a tener en cuenta son los muebles. Su distribución en una cocina pequeña es clave para que no entorpezcan la movilidad. Una de las recomendaciones es poner un mueble alto para guardar utensilios y combinarlo con otros muebles de baja altura para no recargar demasiado el espacio. El portal unCOMO indica que si no se dispone de un espacio suficiente para guardar los instrumentos de cocina, lo mejor es utilizar colgadores en la pared para aquellos que se usan a diario.