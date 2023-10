¿Cuáles son las frases mas incómodas para decirle a una pareja?

Todo esto parece una connotación negativa, pero en realidad se trata de un momento clave para que cada uno entre en reflexión y propongan una mejoría o cambio. Pues la relación no se constituye desde la evitación sino de la confrontación.

Sin embargo, discutir no está mal, los expertos en relaciones en pareja señalan que chocar con la pareja puede ser considerado como algo lógico y, desde que no se convierta en algo frecuente, la relación no estará en peligro de ruptura.