Cucarachas: por este motivo nunca debería utilizar cloro para eliminarlas

Las cucarachas hacen parte de ese grupo de insectos que nadie quiere tener en casa no solo por su aspecto poco agradable, sino porque se relaciona con ambientes poco limpios y desarreglados.

No es tan fácil deshacerse de estas molestas plagas ya que se reproducen rápidamente y son bastante resistentes y ocultarse en los lugares menos pensados. Por otra parte, una de sus grandes fortalezas es el hecho de vivir en grupos de manera que si usted ve una debe asumir que en su casa hay varios huevos a punto de formar una gran familia en poco tiempo.

Métodos para acabar con las cucarachas en casa

La mezcla de bicarbonato, agua y azúcar, por ejemplo, no solo las matará, también actuará de repelente.

¿Cuál es el producto que no debe utilizar para eliminar las cucarachas de su casa?

Efectivamente, estos insectos no se acercarán a los sitios que huelan a cloro, pero eso no significa que sea un producto para exterminarlas. Puede utilizarlo para ahuyentar esta plaga al pasarlo con un trapero, pero si lo que busca es exterminarla, no tendrá buenos resultados.