El truco casero para recoger vidrios rotos del suelo y evitar cortaduras

Cuando un vidrio se rompe puede llegar a ser muy peligroso, pues en esa situación quedan trocitos pequeños difíciles de detectar que pueden terminar clavándose en la piel. Esto puede suceder no solo al intentar recogerlos, sino que al estar en casa, muchas veces las personas caminan descalzas o se tienen niños pequeños o mascotas que podrían salir lesionados.

Normalmente, las personas lo que hacen es barrer o aspirar el lugar en el cual se rompió un vaso, una copa o cualquier otro objeto de vidrio. Sin embargo, en este proceso es posible que queden residuos que muchas veces, incluso, no se ven.

El truco está en coger una rebanada de este alimento e ir presionando, suavemente, sobre los cristales que haya esparcidos por el suelo. Si no se ven, también se puede ir haciendo este movimiento por la superficie y de esta forma recoger los que no se evidencian a simple vista. Este es un truco casero que se puede repetir las veces que sea necesario hasta que la persona esté segura de que ya no queda ningún cristal.