El truco con esta bebida alcohólica para evitar que la ropa huela a humedad

Este olor es especialmente común en zonas con clima lluvioso o cuando la ropa no tiene un secado adecuado , lo que da lugar a la proliferación de estos bacterias.

Al ser un líquido que se evapora rápidamente, no deja residuos en las fibras de la tela, lo que garantiza que no se queden manchas o restos del producto. Esta característica lo hace especialmente útil para ropa delicada y tejidos que pueden dañarse con el uso excesivo de productos químicos o lavados frecuentes. Además, al no contener fragancias artificiales, el vodka deja un aroma neutro que se disipa poco tiempo después de su aplicación, sin interferir con otros olores de la ropa.