¿Qué pasa si se mezcla café con sal?

El café es una bebida popular alrededor del mundo que no solo deleita por su aroma y sabor, sino que cuenta con muchos beneficios, al igual que desventajas. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) está compuesto de cafeína, es una sustancia que se encuentra en más de 60 plantas, entre ellas los granos de café y las vainas de cacao.

No obstante, no moderar el consumo de café es perjudicial para la salud porque, de acuerdo con la Clínica Mayo, de no hacerlo podría causar taquicardia y nerviosismo. De ahí que sugiera una ingesta máxima de cuatro tazas al día. En el caso de las mujeres embarazadas o incluso los menores de edad, es importante consultar previamente con un profesional de la salud.