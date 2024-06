Recomendaciones para una mudanza, según el Feng shui; este es el paso a paso

Las mudanzas o trasteos se convierten para la mayoría de personas no solo en un cambio de ubicación física, sino también en una oportunidad para el crecimiento personal y el inicio de una nueva vida con expectativas desde diferentes frentes.

1. Adiós a lo que no sirve. Es importante liberarse de las cosas que no sirven o no se usan. Para el Feng shui, estos artículos quitan energía y hacen que la misma se estanque en el hogar o se convierta en cosas negativas. Así, lo mejor es que haya espacio para nuevas aventuras, experiencias, fortuna, abundancia y todo lo mejor en el nuevo espacio, precisa la revista Architectural Digest. En la lista de elementos pueden incluirse, por ejemplo, cortinas, libros, ropa, colchones, zapatos y hasta utensilios de la cocina.