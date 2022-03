Consejos clave para hacer una mudanza y no tener costos inesperados

No otorgar el número de la clave ‘token’ a terceros . Si bien puede resultar tentador dar ciertos datos para que otra persona solucione el problema que se necesita resolver, en ningún momento se debe dar el número de la clave ( token ), porque da permisos para transacciones que solo el titular debe tener.

Verificar la veracidad de los sitios web y los perfiles en redes sociales . Para hacerlo, se recomienda chequear que tengan el check azul; esto significa que están verificados por la red social misma. Otra pista es la cantidad de seguidores que tienen. En general, los perfiles falsos no tienen tantos como las cuentas oficiales. Además, en el caso de las páginas web, se recomienda tipear directamente en la barra de direcciones.

No responder preguntas sobre información propia si alguien está llamando o escribiendo por mensaje privado. Es fundamental no brindar información sensible sobre cuentas bancarias ni tampoco datos personales.