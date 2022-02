Robaron y golpearon a periodista tras recibir un volante en el norte de Bogotá

La periodista Lorena Linares Munar fue víctima de hurto y, además, resultó herida en su rostro luego de recibir un volante con publicidad política en el sector de Los Héroes, específicamente en la calle 80 con autopista Norte.

Luego de hacer unas diligencias en el sector, la periodista fue abordada en la berma que divide los carriles de Transmilenio y vehículos particulares, por un grupo de seis jóvenes de nacionalidad venezolana, cinco hombres y una mujer.

“Me preguntaron si ya tenía candidato para las elecciones y me pasaron un volante. Cuando yo recibo el volante, uno de ellos me sopló un polvillo. No creo que fuera escopolamina, porque cuando yo lo sentí en el rosto era un polvo bastante picante”, contó la periodista a SEMANA.

Inmediatamente supo que la iban a robar. Alcanzó a reaccionar y se ajustó bien el tapabocas ya que lo tenía a medio poner, porque acaba de consumir alimentos. En medio de la situación, “sentí un cuchillo y me dijeron que les pasara todo lo que tenía”, relató.

Sorprendida por esta nueva modalidad de robo, la periodista aseguró a SEMANA que las personas le dieron confianza en un comienzo, ya que tenían unas chaquetas negras con azul, con unos logos “creíbles”. Los delincuentes le quitaron una chaqueta (de un costo aproximado de dos millones de pesos), un celular, grabadoras y otros objetos personales.

Incluso, como puso resistencia para que no le hurtaran otro celular que tenía en ese momento, le dieron un golpe con un elemento contundente que le abrió la ceja derecha y le dejó un morado alrededor de su ojo.

Seis venezolanos, cinco hombres y una mujer, atracaron a la periodista en el sector de Los Héroes. Foto: Caracol Radio - Foto: Foto: Caracol Radio

Lorena Linares Munar llamó a la línea de emergencia, pero fue poca la ayuda que recibió. “Si uno no se está muriendo, no te van a atender”, afirmó. Además, no ha podido interponer la respectiva denuncia porque, como el hurto fue sobre la berma que divide a las localidades de Chapinero y Engativá, no tiene claridad sobre en qué sector ocurrieron los hechos. Aunque parezca increíble, sin esa certeza no puede hacer ninguna denuncia.

Ante la inseguridad que se vive en la ciudad, Linares, quien trabaja para una emisora en Bogotá, recomendó a los bogotanos “no recibir nada en la calle”, ya que pueden ser víctimas de hurto a través de esta nueva modalidad.

Hija de Natalia París fue víctima de robo

A través de los estados Instagram, Mariana Correa, hija de la modelo Natalia París, mostró el video del momento en el que le intentaron robar su celular en la ciudad de Bogotá, ya que por fortuna logró recuperarlo.

En el video se ve el momento exacto en el que el hombre en una motocicleta le hurta su teléfono móvil, mientras esta se disponía a grabar una historia afuera de un edificio. “Me robaron, pero logré recuperar el celular en la 122. Tengan mucho cuidado y no anden como yo con el celular en la mano porque la ciudad está un peligro”, expresó la hija de Natalia París.

¿Cómo pasó?

La hija de la modelo contó que había salido de un local para grabar una historia de Instagram y se confió porque estaba sobre el andén. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que el delincuente se subiera a esa zona en moto y le robara el aparato.

Correa en ese momento se encontraba manipulando su dispositivo celular cuando un hombre en motocicleta se acercó por detrás de ella y le rapó el celular de sus manos; junto al video del momento del atraco, la hija de Natalia París escribió el siguiente texto: “Miren cómo me lo raponeó esa rata”.

Mariana no se quedó quieta y salió corriendo detrás del ladrón, quien aceleró a toda velocidad una vez se quedó con el celular. Sin embargo, la joven gritó con todas sus fuerzas: “¡Párenlo!”. Afortunadamente consiguió la ayuda de dos testigos transeúntes.

“Unas personas superqueridas le tiraron a la moto como un cartel de metal y el man por no dejarse caer botó el celular, y me lo recuperaron. Gracias a esas personas”, contó Mariana Correa en sus historias de Instagram.

Estos buenos samaritanos que se solidarizaron con su problema, le lanzaron un elemento para que se cayera de la moto, pero para evitar caer al suelo, el ladrón tiró el celular y siguió su camino.

“Nunca me había pasado que me robaran así y muy de buenas que se haya recuperado el celular, pero en serio tengan mucho cuidado porque además casi me atropella. También iba a robar a una señora que estaba al lado mío”, añadió Correa.

La hija de la famosa modelo y DJ también aconsejó a sus seguidores no estar con su celular en la calle en vista de la inseguridad que está arrasando con los bogotanos. Además, mencionó que algunos de sus seguidores se han burlado de su forma de correr, pero ella misma sostiene que lo hizo porque no iba a permitir que una persona se escapara con su celular.