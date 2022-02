Periodista fue víctima de robo cerca de donde asesinaron a estudiante en Bucaramanga

Andrea Suárez, periodista y estudiante de último semestre de Comunicación Social, utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de robo cerca del túnel en el que una estudiante de 15 años fue asesinada.

“Ayer en Bucaramanga mataron a Nickol Valentina de 15 años por robarle el celular. Hoy unos sujetos me ROBARON TODO mientras iba caminando hacia la universidad. Es muy triste tener que lidiar con la inseguridad de esta ciudad, uno no espera irse a estudiar y llegar sin nada a casa”, escribió la víctima en su Twitter.

Asimismo, en Blu Radio dijo: “Iba en camino hacia el metro de la Quebradaseca para ir a la Universidad y justo iba pensando en Nickol, justamente pensaba que en cualquier momento nos pueden matar por un celular, y me robaron. Yo iba hacia las 11:15 de la mañana, había mucha gente alrededor y aún así me robaron”.

Además, añadió: “Estos mismos sujetos han robado a muchas mujeres en esa zona, a mí afortunadamente no me pasó nada, pero a otras las han arrastrado, iba pasando la calle y me arrancaron el bolso, quedé en shock”.

De igual manera, señaló que salió ilesa y que llamó a la Policía para reportar lo sucedido, pero las autoridades tardaron varias horas en llegar. “Hoy esa zona se supone que estaba con más seguridad, pero no les importa, la Policía llegó dos horas después para atender mi caso”, agregó al medio radial.

¿Qué pasó con la estudiante de 15 años?

Nickol Valentina Rodríguez Aparicio fue alcanzada por un delincuente en el túnel del Mesón de los Búcaros; allí, este la interceptó para robarle su celular y la hirió con un arma cortopunzante en el cuello y la espalda.

La menor fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, pero en la madrugada de este 25 de febrero falleció.

Según las investigaciones preliminares, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 3:00 p. m. cuando Nickol bajó las escaleras que conducen al túnel y fue abordada por el hombre que le intentó hurtar el celular por el que ella iba hablando y, al oponer resistencia, la hirió de muerte.

Tras conocerse la noticia, algunos padres de familia, compañeros de la joven y de la institución educativa se concentraron en el túnel del Mesón de los Búcaros para rechazar lo sucedido.

Por su parte, el presunto homicida de Nickol Valentina, fue capturado en Barrancabermeja tras un operativo de la Policía Nacional.

La captura se dio durante la noche de este viernes, después de investigaciones apoyadas por la ciudadanía. Para el arresto se recopilaron pruebas que lograron dar con la identidad del hombre.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, también dio la noticia en su cuenta de Twitter. “Hace pocos minutos junto a la Policía capturamos en Barrancabermeja al venezolano asesino de Nickol Valentina; este desgraciado tendrá que pagar por el dolor que le ha causado a la familia y a toda la ciudadanía. Se hará justicia. Bucaramanga está de luto. ¡Qué dolor todo esto!”, escribió.

Durante las declaraciones dadas a la prensa sobre la captura, Cárdenas también afirmó: “Hemos dado captura a este delincuente, a este bandido, que no tiene otra descripción sino asesino. Este trabajo, obviamente con la denuncia de ciudadanos y la recompensa que se ofreció, dio como resultado esta noticia”.

“Casi en 24 horas hemos dado captura a este sinvergüenza, bandido. Reconocer a la Fiscalía, a la Policía Metropolitana, a todo el equipo de Gobierno que ha estado trabajando para que este hecho se dé. Y decirle a la familia de Nickol Valentina que vamos a estar a su alrededor”, añadió.

El alcalde también afirmó que trabajará con las autoridades para fortalecer la seguridad alrededor de los establecimientos escolares. “Vamos a hacer incremento en la presencia en cada uno de estos entornos escolares”, aseveró.