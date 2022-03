¿Será la solución? Así buscan frenar los abusos de las aerolíneas en Colombia

En Colombia se ha vuelto recurrente que los pasajeros de un vuelo deban permanecer horas a la espera de que parta el vuelo sin que reciba mayor compensación o que lleguen al aeropuerto y no puedan abordar el avión debido a que el viaje está sobrevendido sin que se les ofrezcan mayores alternativas más que esperar.

Esto fue justamente lo que le ocurrió a Angélica Martínez, candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, quien vivió un momento incómodo con la aerolínea Latam.

Según contó la aspirante al Congreso en sus redes sociales, la aerolínea no le permitió el ingreso a su vuelo el pasado 27 de febrero por supuestamente no haber realizado el check in correspondiente, pero según ella, se verificó que sobrevendieron su asiento.

“Lo primero que me dicen es que no realicé el check in. Luego de que verifican, me dicen que ya no hay asientos en el vuelo. Que me acerque a atención al cliente para que me reprogramen en otro vuelo. Al ir a solicitar la ayuda, me vuelven a llamar mentirosa y me dicen que como pagué la tarifa más económica, no hay cupos en otros aviones. Que si tengo mucho afán, compre otro vuelo”, contó la candidata en una denuncia en Tik Tok que superó las 350.000 reproducciones.

Angélica Martínez, candidata al Senado del Nuevo Liberalismo - Foto: Suministrada

Según Martínez, el reglamento aeronáutico tiene normas de protección al pasajero que no se están cumpliendo y que afectan el bolsillo y la paciencia de los colombianos. Por ejemplo, en las demoras de los vuelos de más de una hora, deberían realizar un tipo de remuneración con el pasajero por algunos inconvenientes.

Por este motivo, la candidata propuso presentar en el Congreso un Estatuto de Protección al Viajero.

Uno de los elementos que tendría la norma sería que se exija que las aerolíneas y la autoridad aeronáutica comuniquen al pasajero cuáles son sus derechos. “Por ejemplo, ante estos eventos, la aerolínea debería tener folletos informativos a los pasajeros sobre sus derechos y no entregarlos debería ser castigado con multa”, explicó la aspirante al Senado.

También se contempla el fortalecimiento de los derechos al consumidor aéreo, particularmente en los casos en que las aerolíneas cancelan vuelos o niegan al pasajero su derecho a abordar.

“Reglas claras para el ejercicio de los derechos de pasajeros. Por ejemplo, simplificar la forma en que los pasajeros pueden usar sus derechos de retracto”, agregó Martínez.

También se contempla endurecer las compensaciones y sanciones por violación a los derechos de consumidor aéreo para que disuadan a los operadores de vulnerarlos.

“La compensación por cancelación es irrisoria. Hay una porción considerable de los tiquetes que corresponde a impuestos y otros cargos (más o menos el 20 %), por lo que la compensación del 30 % se calcula sobre el restante 80 %. Entonces, por ejemplo, de un tiquete de 100.000 pesos, la compensación sería de más o menos 24.000″, dijo la candidata del Nuevo Liberalismo.

Pulso difícil

En todo caso, este tipo de propuestas generalmente provoca un fuerte pulso en el Congreso, pues si bien las mayorías están de acuerdo que en ocasiones se cometen arbitrariedades contra los pasajeros, ha sido difícil legislar sobre este tema. No es secreto el fuerte lobby que tienen las aerolíneas en el Legislativo.

Hace menos de un año, el representante Fabio Arroyave denunció que supuestamente una ‘avionada’ entre el secretario del Senado, Gregorio Eljach y el director de la Aerocivil provocó el hundimiento de su proyecto que tenía la idea de poner en cintura a las aerolíneas.

“Quiero pedirle a la Procuraduría investigar al secretario del Senado por su proceder y promoveré una investigación en contra del director de la Aerocivil por las triquiñuelas y el lobby que realizó para hundir el proyecto ‘Estatuto del consumidor aéreo’ que, entre otras cosas, buscaba proteger a los colombianos de los abusos de las aerolíneas”, explicó el representante liberal.

El proyecto se hundió debido a que, faltando un debate para convertirse en realidad, no fue agendado en la Plenaria del Senado.