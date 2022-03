En 451 municipios del país ya no será obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos.

¿En qué zonas de Colombia ya no es obligatorio el tapabocas desde este martes?

Tal como lo había anticipado el Gobierno nacional, a partir de este martes primero de marzo el uso de tapabocas ya no será obligatorio en espacios abiertos, es decir, zonas al aire libre. La excepción cobija a los municipios que hayan superado el 70 % del esquema de vacunación. Sin embargo, dicha medida no aplicará para espacios cerrados, donde seguirá siendo requerido el uso de mascarilla.

En ese sentido, 451 municipios del país, los cuales ya cumplen con los requisitos, están habilitados para levantar la restricción. Vale la pena reiterar que la medida aplica únicamente para zonas al aire libre, por lo que su uso en espacios cerrados seguirá siendo obligatorio en todo el país, según lo informado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

“No habrá necesidad de usar tapabocas en la calle, estadios y en general todos los espacios abiertos donde haya ventilación directa de aire”, manifestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. No obstante, aclaró que “sí hay necesidad en los espacios cerrados, lo que quiere decir que debemos andar con el tapabocas en el bolso o bolsillo para que cuando entremos a un lugar cerrado donde no hay ventilación directa, se pueda usar efectivamente”.

Respecto a las instituciones educativas, el Ministerio de Salud recomendó el uso de tapabocas en los salones de clase, pero se podrá quitar “en la hora del recreo, en espacio abierto y de manera controlada”.

El listado de los municipios que ya completaron o superaron el 70 % del Plan Nacional de Vacunación es encabezado por Yacuanquer, en Nariño; Santuario, en Risaralda, Villarrica y Suarez, en Tolima; y Obando, en Valle del Cauca. Le siguen El Cocuy, en Boyacá; Salento, Quindío; San Benito, Santander; y Socha, también en la región boyacense.

¿Cómo está la cifra de contagios?

Luego de superar el cuarto pico de la pandemia, el promedio de infecciones en Colombia nuevamente ha mostrado una tendencia a la baja. Según el reporte más reciente emitido por el Ministerio de Salud, el país registra 13.537 contagios activos de covid-19.

El reporte también detalla que en las últimas horas se han reportado 1.882 nuevos casos, 2.089 personas recuperadas y 74 fallecidos.

#ReporteCOVID19 28 de febrero:



2.089 recuperados

1.882 nuevos casos

74 Fallecidos



Muestras: 28.396

PCR: 14.977

Antígeno: 13.419



Total:



5.890.563 recuperados

6.064.583 casos

138.767 fallecidos

33.194.144 muestras procesadas

13.537 activos

— MinSaludCol (@MinSaludCol) February 28, 2022

Respecto al Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo con el gráfico compartido por el Ministerio de Salud, con corte al 26 de febrero de 2022, en total se han aplicado 77.248.506 dosis en todo el país.

La cifra de vacunados con primera dosis se ubica en 35.188.391, mientras que los de segunda dosis en 27.391.350. Respecto a los vacunados con monodosis se reportan 6.152.136 y los esquemas completos ya suman 33.543.486.

— MinSaludCol (@MinSaludCol) February 28, 2022

¿Se eliminará definitivamente el tapabocas?

Frente a esta cuestión, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, explicó que “tendríamos que tener un escenario epidemiológico donde tengamos claramente una consolidación hacia lo que llamamos una endemia; es decir, que haya una situación en la que la covid-19 continúe y tengamos picos, pero que probablemente esos picos sean de menor intensidad y que de alguna manera el efecto severo no sea tan grande”.

También dijo que estas decisiones deben tomarse acorde al parámetro mundial que implica la declaración de pandemia de parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que ha estado evaluando las medidas que se toman en todo el mundo frente a la tasa de vacunación de cada país.