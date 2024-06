Según expertos en psicología, estos son los tipos de apodos que nunca le debería poner a su pareja

El problema no está en el apodo que se le coloque a una persona, sino la intención que va detrás de ese sobrenombre, ya que puede afectar en gran medida la personalidad y la forma de relacionarse.

Los sobrenombres en pareja

Entonces, cuando el apodo que se le pone a su pareja tiene que ver con este pensamiento, es un indicador de que la relación no es tan sana, pues crea una dependencia de un tipo de amor que no es real. En contraposición, cuando se hace por crear un tipo de relación más sólida y amorosa, los apodos pueden funcionar perfectamente, alimentando la relación que se está viviendo.

La psicóloga hace referencia a que muchas personas viven con la certeza de que buscando al indicado, alguien aparecerá para salvarles . “Esto no va a suceder porque la felicidad no comienza cuando comienzas una relación. Así es como se generan relaciones codependientes y tóxicas”, recalca la especialista.

Lo que ocurre cuando se etiqueta con un apodo

Pero también están las que refuerzan las partes positivas. Según explica el sociólogo Chalo Flórez, “decirle al ser amado un apodo es para dejar en claro que no es cualquier persona, es especial. Con esto se crea intimidad, armonía y una respuesta positiva en la relación. Al hacer esto, las parejas cambian el significado de lo que son en términos de una relación, es decir, dejan de ser esa persona que todo el mundo conoce para ser alguien más para él”.

En resumen, los apodos en pareja deben agradar a ambos y no ser solo la decisión de uno de los dos, pues si en un momento no se siente bien con el sobrenombre no hay que disgustarse, simplemente tenga en cuenta que ese apodo hará parte de su personalidad y, por lo tanto, de la relación.