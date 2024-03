La ciencia revela cuáles son los ‘secretos’ de las parejas para tener una relación sana

No existe una fórmula secreta para hacer que una relación perdure, sin embargo, estudios científicos han demostrado que existen características y comportamientos que logran que el amor dure más tiempo.

¿Cómo crear una relación inquebrantable?

Aunque los cuentos de hadas no se convierten en realidad, científicos han realizado estudios para identificar esos pilares sobre los cuales se construyen esas relaciones sólidas y duraderas.

Hay que partir del hecho de que el concepto de matrimonio ha cambiado considerablemente , pues durante años se vio más como un contrato social y no como el producto de una relación amorosa.

De este estudio se concluyó que no existe una fórmula única, sino que el punto clave de estas relaciones se basa en prácticas y valores compartidos que fortalecen el vínculo amoroso.

Características que comparten las personas de relaciones duraderas

Contrario a lo se podría pensar, un estudio publicado en la revista Society for Personality and Social Psychology dio como resultado que la frecuencia de los encuentros íntimos no es tan determinante cuando se habla de una relación duradera.