Diana Ángel mostró a quien sería su nueva pareja y lanzó mensaje sobre decisión que involucra a su mamá: “Hemos sobrevivido”

Diana Ángel se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento colombiano, destacándose tanto por su trayectoria artística como por la presencia que ha construido en plataformas digitales. Desde sus inicios en la actuación, la bogotana ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su autenticidad, carisma y la versatilidad que ha demostrado en cada uno de los proyectos que ha asumido.

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A lo largo de los años, la actriz ha participado en diversas producciones que le permitieron fortalecer su carrera y mantenerse vigente ante distintas generaciones de espectadores. Además de su faceta profesional, también ha llamado la atención por la cercanía que mantiene con sus seguidores, quienes suelen estar atentos a los momentos y reflexiones que comparte en redes sociales sobre la política nacional.

Precisamente, esa conexión con su comunidad volvió a ubicarla en el centro de los comentarios recientemente. La artista sorprendió a varios internautas después de publicar una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, imagen que despertó especulaciones y reacciones debido a que dejaba entrever la relación sentimental que estaría viviendo actualmente.

La publicación no tardó en generar curiosidad entre sus seguidores, quienes comenzaron a comentar y analizar los detalles de la postal, intentando conocer más sobre esta nueva etapa en la vida personal de la reconocida actriz colombiana.

Diana Ángel compartió imágenes en su perfil, mostrando a un misterioso hombre con el que se le veía abrazada y muy cercana. Aunque no reveló su rostro, sí dio unos detalles de este vínculo que se estaría forjando entre ambos.

Según se vio en las postales, la actriz se ve feliz y tranquila, posando en el borde de una ventana. Al mismo tiempo, subió una postal en la que están tomados de la mano, mientras disfrutan de un café.

En sus declaraciones, Ángel apuntó que llevaban varios meses juntos, poniendo como condición que lo presentaría a su familia si llegaban a diciembre en esta relación.

“‘Mujer de poca fe’… ¡Pero ahí vamos! Es que confiar, después de tanto casi algo, casi nada, casi casi… no es fácil”, puntualizó al inicio.

“Hemos sobrevivido a marzo, abril y mayo. Vamos, pues, por junio. Si llegamos a diciembre, se lo presento a mi mamá”, escribió.

Muchos comentaron y se mostraron sorprendidos, tal y como fue el caso de Karen Sevillano, con quien construyó una amistad en La casa de los famosos.