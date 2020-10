Confidenciales ¿Cómo le irá a Petro en las elecciones de 2022? El pronóstico de Benedetti

Desde que Armando Benedetti renunció al Partido de La U se siente más libre para dar sus declaraciones, a pesar de que siempre se ha caracterizado por su espontaneidad. En medio del debate de control político que se lleva a cabo contra el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en el Senado, citado por Roy Barreras, el parlamentario dijo que con los argumentos que han presentado sus colegas y el propio ministro, Petro ganará las próximas elecciones.

“Yo no soy petrista propiamente, pero les va a ganar Petro; a todos los que están sentados aquí, les va a ganar Petro después de oírlo hablar”, dijo Benedetti.

También criticó a los senadores del partido de Gobierno y dijo que sus argumentos eran frases comunes. “Ministro, mándalos al carajo, como dijo (Ernesto) Macías. Tú no necesitas quien te defienda, y si te van a defender, pídeles que no voten por ti, pero que se queden callados", afirmó. Benedetti criticó a este sector diciendo: "Lo que ha pasado hoy es vergonzoso. Una cantidad de halagos. Nunca han ido al Cauca, no saben cuántos indígenas matan, no saben cuántas masacres”.