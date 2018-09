A

El debate presidencial que sí le suena a Uribe

En medio de la controversia sobre los debates de segunda vuelta, el expresidente utilizó un meme para hacerle el quite a la crítica que ha recibido Iván Duque. En la imagen que compartió en su cuenta de Twitter se lee: “Deberían hacer un debate entre Petro de primera vuelta contra Petro de la segunda”. El senador del Centro Democrático agregó en la descripción: “Cuando no hay coherencia se pierde la credibilidad que es más importante que la aprobación”, refiriéndose a que a la opinión de ciudadanos que aseguran que el exalcalde de Bogotá ha cambiado notablemente su discurso desde el 27 de mayo. Sin embargo, para otros la explicación a que faltando solo dos días para la jornada electoral los candidatos no se hayan encontrado en ningún debate es que Iván Duque se ha negado a participar de los mismos por temor a la que han reconocido como una "habilidad" para argumentar que mostró Petro en los incontables debates en los que participaron antes de la primera vuelta.

Cuando no hay coherencia se pierde la credibilidad que es más importante que la aprobación pic.twitter.com/XdITC94MXv — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 14 de junio de 2018