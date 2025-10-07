Gente
Walter Mercado: números que lo harían millonario el 8 de octubre y horóscopo para los 12 signos
Estas son las combinaciones con las que podría llevarse el premio gordo de la lotería.
Pese a que Walter Mercado falleció en el año 2019, a día de hoy millones de personas esperan diariamente las actualizaciones de Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, pues suele compartir los mejores consejos, recomendaciones y consejos que el astrólogo dejó en sus escritos.
Para el miércoles, 8 de octubre, se destapó el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco, con el objetivo de generar suerte en quienes se interesan en juegos de azar como chances y loterías.
Aries (20 de marzo - 18 de abril)
Brillará en el ámbito laboral y posteriormente, mejorarán las condiciones laborales. Viva el aquí y el ahora, y reviva los consejos que le brinden las personas de su alrededor.
Números de suerte: 39, 2, 11.
Tauro (19 de abril - 19 de mayo)
Transforme su entorno laboral y reconocerán todo el esfuerzo que ha estado ejerciendo. Nuevas amistades podrían llegar a su vida.
Números de suerte: 33, 8, 19.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El amor y nuevas amistades darán frescura a su entorno. Habrá inspiración para crear y transformar lo imposible en realidad.
Números de suerte: 17, 8, 30.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Será fundamental actuar con sinceridad para atraer relaciones estables y auténticas.
Números de suerte: 5, 20, 41.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Este día estará marcado por revelaciones inesperadas que impulsarán cambios positivos.
Números de suerte: 5, 49, 33.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El enfoque estará en la prosperidad material. Se recomienda equilibrar las finanzas y priorizar la salud. Nuevos horizontes se abrirán con fuerza.
Números de suerte: 11, 18, 43.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Un nuevo estado de consciencia permitirá superar obstáculos del pasado. El amor y las alianzas traerán buena fortuna, incluso de la mano de personas extranjeras.
Números de suerte: 34, 51, 4.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La justicia y la fortaleza espiritual serán aliadas. Habrá claridad para enfrentar desafíos y proteger los proyectos personales.
Números de suerte: 25, 48, 32.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Nuevos talentos y oportunidades saldrán a la luz. El magnetismo personal atraerá buenas relaciones y proyectos creativos.
Números de suerte: 5, 30, 21.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La ambición, acompañada de estrategia, traerá logros importantes en el ámbito laboral y afectivo.
Números de suerte: 50, 21, 13.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las dudas y los celos deben ser controlados para mantener la armonía. Viajes y cambios inesperados podrían abrir caminos de prosperidad.
Números de suerte: 26, 7, 10.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La calma emocional será indispensable para tomar decisiones acertadas. Evitar conflictos innecesarios permitirá atraer energía positiva y relaciones sanas.
Números de suerte: 4, 18, 6.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.