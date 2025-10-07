Suscribirse

Gente

Walter Mercado: números que lo harían millonario el 8 de octubre y horóscopo para los 12 signos

Estas son las combinaciones con las que podría llevarse el premio gordo de la lotería.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 3:43 a. m.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Pese a que Walter Mercado falleció en el año 2019, a día de hoy millones de personas esperan diariamente las actualizaciones de Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, pues suele compartir los mejores consejos, recomendaciones y consejos que el astrólogo dejó en sus escritos.

Para el miércoles, 8 de octubre, se destapó el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco, con el objetivo de generar suerte en quienes se interesan en juegos de azar como chances y loterías.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Brillará en el ámbito laboral y posteriormente, mejorarán las condiciones laborales. Viva el aquí y el ahora, y reviva los consejos que le brinden las personas de su alrededor.

Números de suerte: 39, 2, 11.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Transforme su entorno laboral y reconocerán todo el esfuerzo que ha estado ejerciendo. Nuevas amistades podrían llegar a su vida.

Números de suerte: 33, 8, 19.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El amor y nuevas amistades darán frescura a su entorno. Habrá inspiración para crear y transformar lo imposible en realidad.

Números de suerte: 17, 8, 30.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será fundamental actuar con sinceridad para atraer relaciones estables y auténticas.

Números de suerte: 5, 20, 41.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este día estará marcado por revelaciones inesperadas que impulsarán cambios positivos.

Números de suerte: 5, 49, 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El enfoque estará en la prosperidad material. Se recomienda equilibrar las finanzas y priorizar la salud. Nuevos horizontes se abrirán con fuerza.

Números de suerte: 11, 18, 43.

Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado.
Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Un nuevo estado de consciencia permitirá superar obstáculos del pasado. El amor y las alianzas traerán buena fortuna, incluso de la mano de personas extranjeras.

Números de suerte: 34, 51, 4.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La justicia y la fortaleza espiritual serán aliadas. Habrá claridad para enfrentar desafíos y proteger los proyectos personales.

Números de suerte: 25, 48, 32.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Nuevos talentos y oportunidades saldrán a la luz. El magnetismo personal atraerá buenas relaciones y proyectos creativos.

Números de suerte: 5, 30, 21.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La ambición, acompañada de estrategia, traerá logros importantes en el ámbito laboral y afectivo.

Números de suerte: 50, 21, 13.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las dudas y los celos deben ser controlados para mantener la armonía. Viajes y cambios inesperados podrían abrir caminos de prosperidad.

Números de suerte: 26, 7, 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La calma emocional será indispensable para tomar decisiones acertadas. Evitar conflictos innecesarios permitirá atraer energía positiva y relaciones sanas.

Números de suerte: 4, 18, 6.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

