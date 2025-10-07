Denuncian a Giorgia Meloni ante la CPI por complicidad en genocidio en Gaza

La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, anunció en las últimas horas de este martes, 7 de octubre, que se presentó una denuncia por “complicidad en genocidio” contra ella y dos ministros ante la Corte Penal Internacional (CPI) debido al apoyo de Italia a Israel.

“Yo, el ministro Crosetto (Guido, de Defensa), el ministro Tajani (Antonio, jefe de la diplomacia) y, creo, el director general de Leonardo, Roberto Cingolani, hemos sido objeto de una denuncia ante la Corte Penal Internacional por complicidad en genocidio”, declaró durante un programa de televisión del que los medios de comunicación publicaron algunos extractos.

“Creo que no hay otro caso en el mundo ni en la historia de una denuncia de este tipo”, añadió.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sonríe durante una declaración conjunta con el presidente de Argentina, Javier Milei, en el palacio presidencial de la Casa Rosada en Buenos Aires el 20 de noviembre de 2024. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP) | Foto: AFP

La denuncia, con fecha del 1 de octubre, fue redactada por un grupo denominado “Juristas y abogados por Palestina” y firmada por unas cincuenta personas, entre las que se encuentran profesores de Derecho, abogados y algunas personalidades públicas.

“Con su apoyo al gobierno israelí, en particular mediante el suministro de armamento letal, el gobierno italiano se ha convertido en cómplice del genocidio en curso y de los gravísimos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a expensas de la población palestina”, escribieron los autores de la denuncia.

Estos solicitan a la CPI que evalúe la posibilidad de abrir una investigación oficial a raíz de su denuncia.

Meloni aseguró que “Italia no ha autorizado nuevos envíos de armas a Israel desde el 7 de octubre”.

Netanyahu ha usado gran parte de su poderío militar para destruir a Hamás. | Foto: Anadolu via Getty Images

“Nos encontramos entre los países europeos con la postura más rígida: Francia tomó esta decisión un año después que nosotros; Alemania, en agosto, y Reino Unido, ha bloqueado 30 de 350 suministros”, dijo.

En cuanto al plan del presidente estadounidense para el futuro de la Franja de Gaza, la jefa del Gobierno italiano ha considerado que la propuesta “ofrece más que un atisbo de esperanza”, puesto que es “muy detallado e incluye “algunos de los puntos que se han debatido y solicitado a lo largo de los años”, como la retirada de las tropas israelíes, el desarme de Hamás o “incluso” el reconocimiento del Estado palestino.

“Al apoyar al Gobierno israelí, en particular mediante el suministro de armamento legal, el Gobierno italiano es culpable de complicidad en el genocidio en curso y en los gravísimos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, especialmente desde el 7 de octubre de 2023”, dice el comunicado de la denuncia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (derecha), y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se estrechan la mano antes de su reunión en el Palacio Chigi, el 10 de marzo de 2023 en Roma, Italia. (Foto de Antonio Masiello/Getty Images) | Foto: Getty Images

El grupo ha explicado que a pesar de que el Gobierno italiano ha negado haber enviado armas a Israel, en varias ocasiones algunos de los miembros de su gabinete han admitido ante el Parlamento que se han producido centenares de transacciones de exportación tras la mencionada fecha, si bien alegaron que las licencias eran anteriores al inicio de la ofensiva israelí.