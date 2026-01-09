Italia confirma la liberación de dos de sus ciudadanos en Venezuela y espera “nuevos pasos en esta dirección”

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó este viernes, 9 de enero, la liberación de dos italianos que se encontraban encarcelados en Venezuela.

La líder del gobierno italiano aseguró que espera “nuevos pasos en esta dirección” ahora que Delcy Rodríguez ha asumido el cargo de presidenta encargada del país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro en el ataque perpetrado por Estados Unidos el pasado fin de semana.

“Sigo de cerca la situación en Venezuela y espero que la presidenta Delcy Rodríguez inicie una nueva era de relaciones constructivas entre Roma y Caracas”, dijo Meloni en un comunicado difundido a través de redes sociales y en el que ha aplaudido la medida.

Seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che con la presidente Delcy Rodríguez si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas. In tal senso esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 9, 2026

Es por ello que ha agradecido la “liberación de los presos políticos, incluidos los italianos”, y ha mostrado su deseo “sincero” de que “este proceso continúe” de cara al futuro cercano.

Entre los liberados se encuentran Luigi Gasperin, un empresario de 77 años, y Biagio Pilieri, un periodista y político de 60 años y con doble nacionalidad. Ambos fueron detenidos en 2024 tras sumarse a las protestas contra el régimen de Maduro, según informaciones del diario italiano ‘L’Espresso’.

Sin embargo, aún no hay informaciones sobre la situación del italiano Alberto Trentini, que también se encuentra encarcelado en el país caribeño desde hace más de un año. Desde entonces, ha recibido tan solo dos visitas del embajador italiano.

Familiares de los cientos de detenidos por motivos políticos en Venezuela comenzaron a llegar a los centros de detención con la esperanza de que estén entre los excarcelados que anunció el gobierno.

Familiares de un hombre desaparecido sostienen un cartel frente a El Helicoide —una prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— en Caracas el 9 de enero de 2026. Las autoridades venezolanas están liberando a un gran número de presos, algunos de ellos extranjeros. Foto: AFP

Un primer puñado llegó al conocido centro de detenciones de El Helicoide, sede de los servicios de inteligencia en Caracas.

Allí estuvo detenida por ejemplo la activista Rocío San Miguel, que figura entre los liberados.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció las excarcelaciones sin precisar cifras. La medida fue celebrada por activistas y la Casa Blanca, que insistió en que eran un “ejemplo” de la “influencia” del presidente Donald Trump sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

La ONG especializada Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas, entre ellos los detenidos en los días que siguieron a las protestas contra la cuestionada elección de Maduro en 2024.

El Helicoide es una de las cárceles en Venezuela para presos políticos más aterradoras. Foto: AFP

Fueron más de 2.000 en apenas 48 horas. Muchos terminaron en la cárcel de Tocorón, que sirvió de centro de operaciones de la temida banda Tren de Aragua hasta que fue retomada por las autoridades.

Con información de AFP y Europa Press*