Ecuador se llena de gloria en uno de los clásicos más importantes del mundo: imponente zurdazo en Milán vs. Inter

El AC Milan se llevó de nuevo el ‘Derbi de la Madonnina’ ante el Inter de Milán, uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial. Fue victoria 1-0 con un tanto de la joya ecuatoriana Pervis Estupiñán, en juego válido por la 29.ª jornada de la Serie A italiana.

Gracias a este resultado, la Serie A promete más emociones en esta recta final de la temporada, ya que AC Milan, segundo en la tabla, recorta de 10 a 7 puntos su desventaja respecto al líder Inter, su eterno rival en la historia. El club rossoneri ganó un partido clave y directo que lo mantiene en la pelea por el título.

Luego de los gigantes de Milán, sigue el Nápoles en la tabla de posiciones, defensor del título y que el viernes pasado ganó 2-1 al Torino de Duván Zapata; es tercero ahora a 11 puntos del Inter, con lo que revitaliza un poco sus reducidas opciones de revalidar su corona esta temporada.

Pervis Estupiñán celebra el gol contra el Inter. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cualquier otro resultado que no hubiera sido un triunfo del Milan parecía servir el scudetto (título) en bandeja al Inter, que en cualquier caso sigue siendo el gran favorito al título. El potente zurdazo del ecuatoriano Pervis Estupiñán cae como un bálsamo y mantiene al exequipo de Carlos Bacca y Cristian Zapata en la pelea.

Milan gana con un golazo de Estupiñán

El Inter, privado de su atacante argentino Lautaro Martínez, lesionado desde hace dos semanas, y del francés Marcus Thuram por un cuadro viral, cortó una racha de quince partidos (catorce triunfos, un empate) sin perder en liga. Sus jugadores más importantes de la zona de ataque brillaron por su ausencia en un juego fundamental de la temporada.

El ecuatoriano Estupiñán, quien no marcaba en la Serie A desde su llegada al principio de temporada, consiguió el único tanto del partido en el minuto 35, ganando por velocidad a Luis Henrique y enviando a la escuadra, en un partido disputado con un ritmo muy elevado.

¡¡LE ROMPIÓ EL ARCO!! TREMENDO ZURDAZO DE ESTUPIÑÁN PARA EL 1-0 DE MILAN VS. INTER EN EL DERBY DELLA MADONNINA.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3y6Dzm9CQX — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

“Es el gol más importante de mi carrera”, aseguró el defensa ecuatoriano, que agiliza lo que será su convocatoria a la selección Ecuador para el Mundial 2026.

Pervis Estupiñán jugó de titular contra Uruguay y Argentina. Foto: Getty Images

El Inter no perdía en la Serie A desde el 23 de noviembre pasado, aunque en febrero sufrió un duro golpe al ser eliminado en el playoff de la Champions League ante el Bodo/Glimt noruego. Por si fuera poco, en los derbis de Milán, el Inter no gana desde abril de 2024.