Ecuador se llena de gloria en uno de los clásicos más importantes del mundo: imponente zurdazo en Milán vs. Inter

Una de las joyas del fútbol ecuatoriano marcó su primer gol con el AC Milan en el clásico ante el Inter.

William Horacio Perilla Gamboa

8 de marzo de 2026, 7:07 p. m.
Pervis Estupiñán celebra el gol contra el Inter.
Pervis Estupiñán celebra el gol contra el Inter. Foto: NurPhoto via Getty Images

El AC Milan se llevó de nuevo el ‘Derbi de la Madonnina’ ante el Inter de Milán, uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial. Fue victoria 1-0 con un tanto de la joya ecuatoriana Pervis Estupiñán, en juego válido por la 29.ª jornada de la Serie A italiana.

Gracias a este resultado, la Serie A promete más emociones en esta recta final de la temporada, ya que AC Milan, segundo en la tabla, recorta de 10 a 7 puntos su desventaja respecto al líder Inter, su eterno rival en la historia. El club rossoneri ganó un partido clave y directo que lo mantiene en la pelea por el título.

Luego de los gigantes de Milán, sigue el Nápoles en la tabla de posiciones, defensor del título y que el viernes pasado ganó 2-1 al Torino de Duván Zapata; es tercero ahora a 11 puntos del Inter, con lo que revitaliza un poco sus reducidas opciones de revalidar su corona esta temporada.

Cualquier otro resultado que no hubiera sido un triunfo del Milan parecía servir el scudetto (título) en bandeja al Inter, que en cualquier caso sigue siendo el gran favorito al título. El potente zurdazo del ecuatoriano Pervis Estupiñán cae como un bálsamo y mantiene al exequipo de Carlos Bacca y Cristian Zapata en la pelea.

Las tablas de goleadores y asistencias de la Bundesliga que demuestran el potencial de Luis Díaz: Brillante nivel con Bayern

Celtic vs. Rangers, uno de los clásicos más antiguos del mundo, terminó en caos y brutal pelea: Fuertes imágenes

La frustración que Luis Díaz le provocó a un rival en la Bundesliga por sus goles y asistencias: “Te fastidia”

Hay un goleador mejor que Durán y Borré para ir al Mundial 2026 con Colombia: estos son sus números

Golpe durísimo de la Dimayor a Santa Fe: impensado castigo tras los errores arbitrales a favor de Atlético Nacional

Richard Ríos recibe confianza de Mourinho para hacerle frente al Porto: gran remontada que Lorenzo supervisa

Atalanta vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz por la ida de octavos de final

Escalofriante lesión en Ecuador le da la vuelta al mundo: fractura de tobillo y roja directa

Ecuador bombardea campo de entrenamiento de las disidencias de las Farc, con ayuda de EE. UU.

Así quedaría el decreto para responder al incremento de arancel del 50 % de Ecuador: Colombia aumentará impuesto a 185 productos

Milan gana con un golazo de Estupiñán

El Inter, privado de su atacante argentino Lautaro Martínez, lesionado desde hace dos semanas, y del francés Marcus Thuram por un cuadro viral, cortó una racha de quince partidos (catorce triunfos, un empate) sin perder en liga. Sus jugadores más importantes de la zona de ataque brillaron por su ausencia en un juego fundamental de la temporada.

YouTube video 7YyOTvPR950 thumbnail

El ecuatoriano Estupiñán, quien no marcaba en la Serie A desde su llegada al principio de temporada, consiguió el único tanto del partido en el minuto 35, ganando por velocidad a Luis Henrique y enviando a la escuadra, en un partido disputado con un ritmo muy elevado.

“Es el gol más importante de mi carrera”, aseguró el defensa ecuatoriano, que agiliza lo que será su convocatoria a la selección Ecuador para el Mundial 2026.

QUITO, ECUADOR - SEPTEMBER 12: Pervis Estupiñan of Ecuador controls the ball during a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Ecuador and Uruguay at Estadio Rodrigo Paz Delgado on September 12, 2023 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
Pervis Estupiñán jugó de titular contra Uruguay y Argentina. Foto: Getty Images

El Inter no perdía en la Serie A desde el 23 de noviembre pasado, aunque en febrero sufrió un duro golpe al ser eliminado en el playoff de la Champions League ante el Bodo/Glimt noruego. Por si fuera poco, en los derbis de Milán, el Inter no gana desde abril de 2024.

