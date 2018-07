A

PIB Mundial: qué tanto impacta el deporte en la economía

Ser anfitrión de un Mundial de Fútbol no solo es un gran desafío fiscal para sus organizadores por las cuantiosas inversiones que deben hacer: también es clave para impulsar sus economías, de acuerdo con un estudio de Francesc Rufas, profesor de EAE Business School. Tras analizar el impacto económico de grandes eventos deportivos y concretamente del Mundial de Fútbol, Rufas encontró que existe un ‘efecto euforia’ que genera crecimientos de entre 10 y 15 por ciento en el consumo. El impulso se nota principalmente en el mayor consumo de artículos de mercadeo, viajes, equipamiento del hogar, comidas y bebidas, entre otros. Pero el efecto no solo se siente a corto plazo: Rufas analizó el caso de Barcelona, que organizó los Juegos Olímpicos de 1992, y encontró que a partir de allí esta ciudad logró posicionarse como destino turístico y de negocios en el mundo. Sin embargo, también identificó un lado oscuro: los problemas que se generan si no se planifican bien las inversiones para albergar estos eventos. “Las grandes inversiones destinadas a solucionar problemas puntuales derivados del evento, como la ampliación de aeropuertos en países que no son un destino turístico, o la construcción de estadios demasiado gigantes, generan unos costos de creación y mantenimiento que, a la larga, pueden generar un déficit para el país” asegura. Los ejemplos recientes son Brasil y Suráfrica, donde se construyeron estadios para 40.000 personas que hoy día apenas utilizan 1.500 personas, por ejemplo. Pero también hay inversiones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las ciudades tales como carreteras, estadios que se pueden reutilizar para otros eventos, o transporte público. ¿Qué tanto se ha invertido en los mundiales? Estos son algunos datos del estudio de Rufas, con cifras en millones de dólares.