Fiscal general niega haber engavetado investigación sobre presuntos nexos del general Huertas con disidencias de alias Calarcá

La fiscal Camargo defendió a la fiscal que investiga los archivos secretos de Calarcá. Afirmó que no tiene engavetada la información, identificó explosivistas y ya tiene pistas del atentado que dejó 12 policías muertos en Antioquia. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/HHWbdqVRiS — Revista Semana (@RevistaSemana) November 25, 2025

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, negó que la Fiscalía haya engavetado las investigaciones sobre presuntos nexos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá con el general Juan Miguel Huertas y el Director de Inteligencia de la DNI.

El general Juan Miguel Huertas, jefe del comando de personal del Ejército, en el ojo del huracán por presuntos nexos con disidencias de Calarcá. | Foto: SEMANA

“Lo primero que quiero llamar la atención es que el hallazgo de esa información no es un hallazgo inmediato. Quiero decir, cuando en medio de la caravana se detiene a Calarcá y a sus acompañantes, que tenían armas, tenían uniformes, y se incautan estos elementos, los protocolos que nosotros tenemos —que son protocolos de cuidado de evidencia digital— implican que nadie puede tomar los celulares y revisar su contenido”, dijo la fiscal General.

La fiscal agregó que “eso se hace a través de un proceso de extracción técnica. Entonces, lo primero que yo llamaría la atención es que no se puede hacer una contabilización de tiempo desde el día del operativo”.

Luz Adriana Camargo Fiscal General de la Nación, negó que se haya engavetado investigación en caso del general Huertas. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Así mismo, explicó cómo fue el proceso de cadena de custodia de los elementos decomisados a Calarcá y sus secuaces; algunos fueron dejados en libertad.

“En realidad, lo que nosotros pudimos constatar ayer en la sede de la Fiscalía Especializada de Medellín, en la sede de la fiscal que lleva este caso, que es un caso inmenso, es que el proceso de extracción técnica ha implicado cinco informes, cinco informes por parte de la Dijin, no solo para el proceso de extracción, sino para el proceso de análisis de la información”, agregó Camargo.

El presidente Petro ha defendido al general Huertas. | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República

De acuerdo con la fiscal general, la información se ha tramitado en las investigaciones y no ha sido engavetada.