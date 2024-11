Acusan al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, de hacerle “conejo” a los educadores del país. ¿Qué pasó?

Según la congresista, Salamanca está retrasando el trámite de dicha iniciativa y por eso alertó la situación en sus redes sociales. “Para que lo sepan todos y todas las docentes de @fecode: El proyecto de reforma constitucional que busca devolver la mesada 14 pensional por la labor docente no fue incluido en el orden del día, por decisión del Presidente de la @CamaraColombia, @JaimeRaulSt del @PartidoVerdeCoL, quien en un acto de mezquindad política decidió no darle continuidad a su debate, contrariando lo establecido en el artículo 80 de la Ley 5 de 1992. Es increíble que un ex Secretario de Educación de la @GobBoyaca le niegue a los docentes el derecho a una vejez digna”.