Admiten demanda de nulidad por moción de censura contra Juan David Duque, exfuncionario de Quintero

La medida busca que se analice la legalidad de las actuaciones en el Concejo de Medellín donde se adelantó la moción de censura. Los argumentos de Duque y su defensa, según la demanda, son que el exfuncionario no pudo asistir a un debate de control político por estar incapacitado y que eso se aprovechó para hacer uso de la figura que lo sacó del cargo en noviembre de 2023.

Según la defensa del exfuncionario el área jurídica del Concejo les recomendó a los cabildantes no adelantar la moción porque no se cumplían todos los requisitos, pero la recomendación no fue atendida.