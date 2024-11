“Yo no patrocino flojos, yo no patrocino irresponsables ni corbatas. Aquí tenemos que exigirle a nuestros equipos”, aseveró Aranda en su intervención en medio de una reunión con los funcionarios de la Alcaldía.

“Tenemos que tomar unas decisiones a partir del año entrante y yo hoy tengo que manifestárselos: claro que aquí hay gente de aliados políticos pero, si no funcionan, se van porque yo no voy a permitir que a mí me dañen mi honra y mi gestión por simplemente no contestarle a el o a la líder”, advirtió la alcaldesa Aranda.