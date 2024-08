Ibagué y Cúcuta, entre las ciudades inteligentes de Colombia

Al respecto, el profesor de la Universidad de la Sabana y doctor en Ingeniería con énfasis en internet de las cosas, Juan Manuel Aranda López, explicó: “ El concepto de ciudad inteligente es una sombrilla que reúne muchos aspectos del manejo eficiente y sostenible de un centro urbano enfocados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Una ciudad no puede llamarse inteligente si aplica la tecnología en un solo aspecto, como ampliar la cobertura de internet, también tiene que gestionar por medio de herramientas tecnológicas aspectos como el tratamiento de residuos, la seguridad ciudadana, el transporte, la conectividad, la calidad del aire, la infraestructura para servicios públicos e incluso el gobierno”.

“Una ciudad no puede llamarse inteligente si aplica la tecnología a un solo aspecto”: Juan Manuel Aranda López, profesor de la Universidad de La Sabana. | Foto: Archivo Particular

Esa complejidad es la que analizan los diferentes centros de pensamiento y organismos multilaterales a la hora de hacer sus rankings sobre ciudades sostenibles. Si se compara el Índice IESE Cities in Motion de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra con el IMD Smart City Index, ambos coinciden en evaluar no solo la tecnología sino aspectos que en principio no tendrían nada que ver con el concepto como capital humano, cohesión social, oportunidades y gobernanza. Esta concepción la resume Bruno Lanvin, presidente del Observatorio de Ciudades Inteligentes, del Centro Mundial de Competitividad IMD: “La confianza y la buena gobernanza son cada vez más determinantes, y la importancia de la IA en el diseño y gestión de las ciudades aumentará. Por contradictorio que parezca, la IA puede ayudar a las ciudades a centrarse más en las personas”.