“Buena parte de su vida se dedicó a violar la ley”: Vargas Lleras le dice al presidente Petro que no conoce el Derecho

Textualmente, el presidente Petro dijo que: “Yo no soy abogado. Estudie en el Externado, que es una forma de estudiar Derecho, a pesar de que no se entre a la carrera”.

Vargas Lleras señaló al mandatario colombiano de estar efectuando un “desprecio por las Cortes y sus magistrados, también por los jueces y sus decisiones. No doctor Petro, estudiar en el Externado economía no es ninguna forma de estudiar derecho, ni medicina, ni ingeniería. Así permanentemente se evidencia; por eso buena parte de su vida se dedicó a violar la ley, porque para usted no existe ese concepto”.