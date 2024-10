Se conoció el momento en el que Petro se enteró de la decisión del CNE que golpeó su campaña presidencial. Su expresión lo delató

Finalmente indicó: “Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así. Lo advertí. Pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular. Aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado. Aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido. Ustedes son testigos de ello”.