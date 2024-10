Petro da órdenes tras decisión del CNE: “La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”

“Les importó un bledo la sentencia. Están intentando quitarle el derecho político a la gente que votó por Petro. 11 millones y medio de personas, ni más ni menos. El derecho político a Petro, porque es diferente, porque no se calla, porque dice verdades, así me equivoque muchas veces. Porque intento que haya justicia en este país, y que la gente pobre tenga un lugar y deje de ser pobre”, aseguró el mandatario.

Además, volvió a insistir en el “golpe blando”. “No somos bobos para no saberlo. No un golpe de Estado de antaño, de militares, de cañones y tanques. Al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública les he ordenado como presidente constitucional de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, no el pueblo. Y va a haber movilización del pueblo, claro que sí. Y grande, inmensa”, agregó.