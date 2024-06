Canciller Luis Gilberto Murillo dice que Colombia pedirá a la Comunidad Andina de Naciones reintegrar a Venezuela

Uno de ellos fue la intención de que Venezuela regrese a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que reúne a distintos países de la región. “En el contexto de la Comunidad Andina hay un mecanismo para que los miembros de la comunidad se puedan mover solo con sus cédulas. Lo que estamos tratando de hacer, Colombia como Presidencia pro tempore de la CAN, es que Venezuela pueda volver y seguir trabajando con Chile”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores.

Colombian Minister of Foreign Affairs Luis Gilberto Murillo speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia May 25, 2024. REUTERS/Luisa Gonzalez | Foto: REUTERS