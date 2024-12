Coronel (r) Carlos Soler lanza críticas contra Otty Patiño por sus posturas frente a los ceses al fuego con grupos criminales

“Se les dijo, se les advirtió. Eso no tenía futuro y no por guerrerista, es que existe doctrina y experiencia mundial y ningún proceso funciona sin: concentración (No se dio); protocolos de cese públicos (No se dio); mecanismo tripartito de Monitoreo y verificación (No se dio); puntos y agenda clara de discusión y Tiempos, se amarraron con decretos, inconstitucionales, las operaciones militares y policiales (generó ventaja militar y entregaron gratis el Territorio); se permitió el reclutamiento forzado de niños indígenas, afros y campesinos (defensoría del pueblo, ONU y CICR así como el CRIC , lo denunciaron)”, dijo Soler.