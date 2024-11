Daniel Briceño le respondió al presidente Petro por nueva investigación a la campaña de 2022: “hasta las últimas consecuencias”

La investigación se refiere puntualmente a dineros que habrían ingresado a la campaña Petro Presidente provenientes de la controvertida firma Daily Cop, la pirámide que estafó a más de un centenar de colombianos y no fueron reportados a las autoridades electorales.

“Pobre Daniel. Un hombre despistado en la vida. Con Daily corp no tengo más relación que con el mismo concejal al cual no he visto nunca en mi vida. Políticos que engañados por el afán de mantener el país en medio de los grandes privilegios y la sangre de los jóvenes”, dijo Petro.