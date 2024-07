Daniel Rojas, ¿un ministro agitador?

El mal hablado y nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas, ha recibido toda clase de críticas por su nombramiento. No solo por su lenguaje agresivo, sino porque no está preparado para el cargo ni tiene relación alguna con el sector. Pero tal vez el cuestionamiento más ácido llegó por cuenta del profesor Sergio Fajardo, quien lo llamó “atarván”. El presidente Petro montó en cólera y le cayó de una a Fajardo. Lo cierto es que Rojas no fue elegido para que ponga en marcha la mejor política educativa para los colombianos, sino para que alinee al movimiento estudiantil con el Gobierno. Detrás está la constituyente y el plan de Petro, que, para muchos, pasa por su reelección, la extensión de su periodo presidencial o su permanencia en el Gobierno a través de una interpuesta persona. ¿Tendremos un ministro agitador?