¿De izquierda o derecha? Así respondió James Rodríguez, en entrevista con SEMANA, a su postura política

“ ¿De izquierda o derecha? ”, fue la pregunta que le hizo al jugador colombiano la directora de SEMANA , Vicky Dávila durante el encuentro que se dio en junio de hace un año. El cucuteño no dudó en responder: “Yo soy zurdo, yo meto goles”, contestó el volante en medio de risas.

“Hasta allá si no te puedo responder, yo me lo guardo para mí. Los que me conocen saben como soy”, continuó el calidoso futbolista de la Selección Colombia. Dávila repuntó haciendo una lista de algunas cosas que le gustan al volante y que podrían marcar su postura política.