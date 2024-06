Demanda a la vista contra la polémica elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional

Abogados cercanos a José Ismael Peña, exrector de la Universidad Nacional, tienen lista una demanda en el Consejo de Estado contra la polémica elección de su reemplazo, Leopoldo Múnera. Argumentarán que la sesión en la que se hizo dicha designación no tenía secretario. Aunque María Alejandra Rojas, quien perteneció a la UTL de Jesús Santrich y hoy es delegada de Petro en el Consejo Superior, desempeñó dichas funciones, al parecer, no cumple con los requisitos. El artículo 19 del estatuto general de la universidad dice que, para ser vicerrector o secretario general, la persona debe haber sido profesor universitario por un periodo no inferior a cinco años y tener, al menos, la calidad de profesor asociado en ejercicio de la Nacional. Ella, según los demandantes, no reúne esas exigencias.