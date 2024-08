Dora Lucy Arias, candidata a la Defensoría del Pueblo: “Se requieren personas que conozcan del territorio”

“Por mis calidades profesionales, mi experiencia y mi reconocimiento de los territorios. ( ...) Se requieren personas que conozcan del territorio, que hayan trabajado en él y que sepan de las dificultades. Esa es mi experticia. Soy experta en derechos humanos, tanto mi práctica en Colombia como internacional. El ejercicio que he desarrollado ha sido en los territorios”, dijo la candidata.

“El Pacto Histórico efectivamente es el escenario en el que yo me siento más cercana. Es una terna del presidente Petro y significa confianza en que se va a contribuir a la paz porque hace parte de los derechos humanos. En el Congreso me he reunido con representantes del Partido de la U, Cambio Radical y con el Centro Democrático, vamos a tener una reunión. Mi interés es reunirme con la mayor cantidad de gente en el Congreso que esté interesada en que la Defensoría del Pueblo eleve su magistratura moral”, manifestó.