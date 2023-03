Confidenciales Dura respuesta del fiscal Francisco Barbosa a quienes lo han tildado de “traición a la patria” por asegurar que el Gobierno está legalizando el narcotráfico

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le respondió a quienes lo han señalado de “traición a la patria” por sus críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro en torno al narcotráfico. “¿Traición a la patria por defender a Colombia del narcotráfico? Traidor a la patria es aquel que permite la muerte de nueve militares en el Catatumbo”, dijo Barbosa.

En días pasados, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, sostuvo que las críticas del fiscal Barbosa al Gobierno eran “traición a la patria”. Cepeda sostuvo eso luego de que Barbosa, en República Dominicana, cuestionara al mandatario.

“El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo”, sostuvo el fiscal.